En charla con la 970 AM, el exministro de la Corte indicó que el problema inició a raíz de las diversas interpretaciones, en su mayoría políticas antes que jurídicas, de la ley que establece que los expresidentes serán senadores vitalicios.

Al respecto, indicó que el análisis no debe darse en el ámbito mediático y las redes sociales, sino más bien en los espacios oportunos, donde se pueda ver a profundidad el contenido, el propósito y la redacción del artículo en cuestión.

Siguió ahondando en el tema y resaltó que el conflicto se da con el verbo “serán”, que es interpretado por algunos como algo “imperativo”, pero por otros como “dispositivo”. “Según la teoría de las normas y la Real Académica Española (RAE), es una norma dispositiva y no imperativa”, afirmó. A esto se suma, según resaltó, que no existe ninguna otra norma que prohibe a los exmandatarios ser candidatos al Senado.

Respecto a la actuación de Fernando Lugo, quien tomó juramento a Mirta Gusinky y Rodolfo Friedmann en lugar de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, dijo que se trató en algo inconstitucionalidad, al usurpar la función que no le correspondía. “Fue una decisión política y no así un acto jurídico. Tomar juramento a dos senadores que no estaban proclamados es un acto nulo”, puntualizó.