Por Fabiola Román Maldonado, PhD en Biología

Esta situación ha generado asombro, ya que será el primer país que tomará esas medidas durante una ola de Ómicron que comienza a descender. El número de infecciones, aunque está disminuyendo, todavía está muy por encima del valor que tuvo durante el punto máximo del invierno pasado. No obstante, el número de hospitalizados y fallecidos no ha llegado a los máximos observados en el pasado durante la ola de la variante Delta.

Recordemos que, en diciembre, debido a la entrada de Ómicron, autoridades de dicho país habían iniciado lo que se llamó el plan B, que consistía en el uso obligatorio de máscaras en la mayoría de los lugares públicos y el uso del pase sanitario en entornos específicos, con una prueba de vacunación completa o test negativo. También se pedía a las personas que trabajen desde sus casas en todos los casos posibles.

Ahora, el gobierno ha determinado el fin de esas restricciones. Desde la semana que viene, se dejará de exigir el uso de máscaras en espacios públicos, se eliminará la recomendación de trabajo desde la casa, y se dejará de exigir el pase sanitario. Además, desde el jueves pasado, el gobierno ya dejó de exigir que alumnos de colegios secundarios usen máscaras en las instituciones, aunque varias escuelas mantendrán la exigencia por iniciativa propia. Por otro lado, el gobierno ha dicho que, desde el 24 de marzo, se eliminará el pedido de aislamiento a personas con COVID, e inclusive esa fecha podría ser adelantada.

Cuando las autoridades fueron cuestionadas sobre la justificación para el fin del aislamiento, señalaron que no hay una decisión al respecto, sin embargo, comparándola con la gripe, las personas no están obligadas legalmente a aislarse y que se debe aprender a vivir con el virus.

Johnson dijo que era hora de “confiar en el juicio” del público sobre el uso de máscaras en lugares cerrados y concurridos.

¿Por qué se llega a esta determinación?

Con el 80% de su población vacunada con 2 dosis y, el 63% con la tercera dosis y más del 90% de los adultos mayores de 60 años vacunados con la tercera dosis, el secretario de salud, Sajid Javid, dijo en conferencia de prensa que el virus no va a poder ser erradicado, ni sus futuras variantes; por tanto, debemos aprender a vivir con él, de la misma manera que se vive con la gripe. A pesar de ser un gran hito para el país, el secretario de salud señaló que esto no es el final del camino.

El personal de salud ha manifestado su preocupación con esta determinación del gobierno. Matthew Taylor, director ejecutivo de la Confederación del servicio nacional de salud o NHS, dijo que “no era el momento para la complacencia sobre este virus”. “Tendremos mayores libertades, pero el costo, al menos a corto plazo, será probablemente, que más personas se enfermen de COVID y que el servicio de salud seguirá teniendo que lidiar con las cargas adicionales que esto crea”.

Algunas reacciones de científicos

Para el Dr. Peter English, consultor jubilado en control de enfermedades transmisibles: “Puede ser razonable relajar algunas de las intervenciones no farmacológicas, pero algunas, como la obligación legal de usar una máscara de buena calidad y que se ajuste bien en los espacios públicos cerrados y el transporte público, deben permanecer donde la incidencia supere los 10 casos por 100 mil por semana”.

La Profesora Dama Anne Johnson, presidenta de la Academia de Ciencias Médicas, manifestó que: “Usar una máscara en espacios interiores llenos de gente, como todavía se recomienda, es una medida sensata e importante para reducir el riesgo de infección por COVID-19. También alentaría a todos a mantenerse al día con sus vacunas contra el COVID-19 y otras vacunas”.

Varios otros profesionales coinciden en que todavía hay mucha incertidumbre y que es necesario seguir vigilando de cerca los datos para gestionar el riesgo futuro.

Por otro lado, el parlamentario Keir Starmer ha pedido al primer ministro Johnson que comparta la evidencia detrás de la actual toma de decisiones respecto al levantamiento de restricciones.

En Paraguay, ¿ya se puede pensar en hacer lo mismo?

Comparaciones con la situación de nuestro país pueden ser difíciles, ya que: el pico de Ómicron aún no se ha alcanzado, Paraguay no tiene aún un número importante de personas con la tercera dosis, y el sistema de salud no es fuerte como el del Reino Unido. Además, es una decisión que aún no sabemos si dará buenos resultados, ya que, al momento, ningún otro país ha aplicado una medida similar.