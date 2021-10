Se completó un estudio de adultos que recibieron dosis de refuerzo de diferentes vacunas Covid-19 que sus inyecciones originales, dijo Fauci en una entrevista en “Balance of Power with David Westin” de Bloomberg Television, y los datos se presentaron a US Food and Administración de Drogas. El estudio de los Institutos Nacionales de Salud analizó la seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la mezcla y combinación de las tres vacunas autorizadas en EE. UU. Con fines de refuerzo.

La vacuna de los socios Pfizer Inc. y BioNTech SE ha sido aprobada como refuerzo para personas vulnerables, como ancianos e inmunodeprimidos. El siguiente paso para la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades es la consideración de refuerzos de Moderna Inc. y Johnson & Johnson.

El comité asesor de vacunas de la FDA de expertos externos se reunirá el 14 y el 15 de octubre para discutir esas vacunas, dijo la agencia en un comunicado el viernes.

Mezclar y combinar refuerzos se ha convertido en un tema cada vez más importante para maximizar la efectividad y evitar los efectos secundarios raros que se han asociado con algunas inyecciones. Dinamarca y Suecia detuvieron el uso de la inyección de Moderna en algunas personas más jóvenes debido a preocupaciones sobre la inflamación del corazón. Otras inyecciones también se han relacionado con efectos secundarios como coágulos de sangre.

Los datos sobre la mezcla de inyecciones “se han presentado en un paquete a la FDA, creo”, dijo Fauci. “En este momento está en proceso de discutir con la FDA.