Según destaca el diario español AS, Alderete no seguirá en el club alemán, que incluso ya comunicó al ex Cerro Porteño la decisión de no tenerlo en cuenta para la próxima temporada.

Así las cosas, Alderete ya habría tomado contacto con la entidad teutona, que no pondría trabas para la cesión a préstamo del defensor.

En ese punto, siempre según refiere el medio europeo, Hertha cedería a Omar con la condición de que la opción a compra sea definitiva. Valencia querría optar por esa cláusula dependiendo de sus logros deportivos.

Alderete ya habría aceptado el ofrecimiento de jugar en el club español, que además tiene en vistas a otros refuerzos para arrancar la temporada en agosto.