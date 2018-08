Santiago Rojas asegura que no recuerda nada de lo que pasó antes del golpe que sufrió anoche. Podría tratarse de una fuerte conmoción cerebral y se realizará estudios.

El joven arquero de Nacional reveló que el episodio acontecido anoche en Río es más complejo de lo que parece.

"El golpe (en la cabeza) que tuve con el jugador de Botafogo me dejó aturdido durante el partido", afirmó.

"No me acordaba de nada, incluso pensé que nosotros hicimos el primer gol, recién en el entretiempo recuperé la conciencia”, explicó en la 970 AM.

Rojas lamentó la eliminación al tiempo de indicar que se someterá a varios estudios para descartar cualquier complicación que pueda surgir.

"En los próximos días me haré algunos (estudios) para descartar cualquier consecuencia”, sentenció.