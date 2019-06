Lorenzo Frutos se plantea dejar el Deportivo Lara, al que fue a jugar este año. El ofensivo guaraní afirma que le fue bien en lo deportivo pero que la decisión no pasa por ese aspecto.

Según explicó el ex Sol de América, Rubio Ñu y Santa Tecla a Radio Monumental, su idea firme es "cambiar de aire".

"La situación en Venezuela no es la mejor. En lo deportivo me fue bastante bien, pero ahora me toca ver otras alternativas", indicó.

Frutos anotó tres goles con el Deportivo Lara entre campeonato local y Copa Libertadores de América. Fue allí este año procedente de Independiente de Campo Grande.