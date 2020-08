El juez indicó que la ‘vendetta’ del artillero azulgrana se debió a que el arquero de Olimpia le dijo “tengo dos a mi favor”, con referencia a los penales que el argentino falló ante él.

“El tono en el que se manejaban… tampoco hubo algo insultante, por eso no los amonesté. ”, afirmó el árbitro Eber Aquino hoy en charla con radio Cardinal.

Aquino, que pitó el octavo clásico de su foja, el tercero de forma consecutiva, indicó que ambos jugadores prácticamente se desafiaron, en buenos términos, y tampoco hubo un cruce de palabras fuertes.

Así es que Churín falló el penal, pero tuvo su revancha y clavó con un bombazo para el primero de Cerro, que se impondría por 2-0.

Aquino considera que el festejo de Diego Churín no tuvo un tinte provocativo hacia el arquero Alfredo Aguilar y por eso no lo amonestó.

“Mete el gol y veo que (Churín) va corriendo. Él frena, gira de un lado y agarra el balón que estaba al costado del arco y se sienta. No fueron ni 10 segundos. No veo un gesto provocativo, por eso no lo amonesté”, señaló.