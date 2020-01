Mario Jacquet duró menos que una lluvia en verano en Guaireña. Tomó el plantel villarriqueño de una manera curiosa y abandonó el mismo bajo circunstancias poco claras. Refuerzos no traídos habrían sido el detonante.

José Santacruz, miembro del departamento fútbol del club guaireño contó a Deportes UNO que la determinación del estrategade 73 años sorprendió.

“Nos causó mucha sorpresa la decisión que adoptó el profesor. Ahora tenemos que enfocarnos en el torneo y arranca una nueva etapa con Troadio Duarte”, refirió el dirigente.

Jacquet arribó a la entidad blanquiceleste para hacerse cargo del plantel superior aún cuando Troadio logró el ascenso. El mismo quedó en grado de asistente.

Sin embargo, algunos pedidos no cumplidos hechos por el ex Zaragoza y supuestamente el no poder entrenar en el Parques del Guairá habrían sido causantes de su intolerante salida.

“Nosotros como dirigencia no podemos hacer ya nada”, lamentó Santacruz, quien además confirmó que Troadio Duarte cuenta con la licencia oficial para entrenar exigida por Conmebol y FIFA.

Según trascendió, uno de los pedidos formulados por Jacquet fue Dionisio Pérez, quien finalmente recaló en River Plate.