El ex entrenador de Cerro Porteño está sospechado de corrupción en México. Se cree que el mismo trabaja con un representante de jugadores para quedarse con parte de las transferencias.

Medios de prensa de dicho país revelaron audios en los que aparentemente se habla de un trato fraudulento entre el coach uruguayo y un agente de futbolistas.

Televisa publicó grabaciones en las que Matosas, técnico de Cerro Porteño en el 2016 negocia con el agente Fernando Pavón para percibir una parte de la transferencia del atleta Matías Britos.

Un nuevo escándalo llegó a la Liga MX con la publicación de audios del actual DT de San Luis Gustavo Matosas pactando con su representante y el de varios jugadores Fernando Pavón, por una parte de la transacción de un futbolista, aparentemente Matías Britos. En el noticiero En Punto, de Televisa, se hicieron públicas las grabaciones entre el estratega y el agente, en donde incluso detallaban en donde tenía que ser entregado el dinero. "Tienes plan A, plan B y plan C, capaz que te pasan millón y medio por Britos y dicen 'No, es mucho y ahí va Varela y Greg Tylor y afuera de la Copa", se escucha a Gustavo. Posteriormente Pavón le pregunta a Matosas donde quiere que le lleve el dinero y este le indica que con su madre. Si bien, no se detalla con exactitud la fecha de los audios, el reportaje indica que días después de las grabaciones, Britos fichó por León. El reportaje sobre el arreglo de Matosas con Pavón arranca a partir del minuto 23:05. https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/gustavo-matosas-acusado-corrupcion-presentan-pruebas-televisa

El delantero de 30 años pertenece al Correcaminos del ascenso charro. Matosas habría arreglado con Pavón lugar y día para la entrega de un dinero por su ida a León.

Gustavo ya tiene antecedentes por casos similares. En el 2015 se habría inmiscuido en negociados con Atlas para cobrar por fichajes de determinados atletas.