Si la segunda fecha ya figuraba en rojo desde hace meses en su agenda personal, la de la sentencia la anunció este viernes el Tribunal de Versalles, tras tres días de vista oral.

En este proceso comparecieron todos los acusados menos el jugador del Real Madrid, que por boca de su abogado justificó su ausencia por su cargado calendario deportivo para no viajar hasta esa ciudad de las afueras de París.

Entre el duelo de Liga de Campeones en Kiev y el clásico en Barcelona del domingo, Benzema no encontró hueco para ir a defenderse de las acusaciones de haber sido cómplice de chantaje, por las que la Fiscalía pide contra él 10 meses de prisión exentos de cumplimiento y 75.000 euros de multa.

Para el futbolista del Real Madrid, la fecha de la sentencia dentro de algo más de un mes es una buena noticia, porque significa que no va a perjudicar su carrera por el Balón de Oro.

SENTENCIA TRAS EL BALÓN DE ORO

Las votaciones de los 180 periodistas internacionales del premio que entrega la revista France Football se cierran el próximo domingo, después del clásico en el Camp Nou.

Algunos de ellos podían haberse visto influidos de forma negativa en caso de que el Tribunal hubiera pronunciado este viernes una sentencia condenatoria.

El abogado de Benzema, consideró una buena noticia que el tribunal se tome tiempo para analizar una causa que calificó de "compleja"., insistió en que la carrera deportiva y la judicial de su cliente van por separado y en que ambas no deben mezclarse. Consideró una buena noticia que el tribunal se tome tiempo para analizar una causa que calificó de "compleja".

"No se entendía que se hubiera emitido un veredicto en pocas horas. Este caso tiene muchos problemas técnicos", explicó a los periodistas al cierre de la vista oral.

Cormier sostiene que no hay pruebas para condenar a su cliente y está convencido de que su decisión de no acudir al juicio no le ha perjudicado.

Benzema fue el gran ausente del proceso al que sí asistió Valbuena, que cargó las tintas contra él, acusándole de haberle presionado en una conversación que ambos mantuvieron el 6 de octubre de 2015 en una concentración de la selección francesa en Clairefontaine.

VALBUENA CONTRA BENZEMA

El caso del chantaje, que todo apunta a que acabará con duras condenas para los otros cuatro acusados, se ha convertido en un duelo entre Benzema y Valbuena, otrora compañeros de la selección y ahora enemigos acérrimos.

Buena parte del alegato de la defensa de Benzema en el último día de la vista oral consistió en desacreditar a Valbuena, que los días previos trató de acorralar al ausente asegurando que la famosa conversación de octubre de 2015 le intimidó.

El ahora jugador del Olympiacos hizo hincapié en que el madridista fue "muy insistente" en la charla que ambos mantuvieron en Clairefontaine, de la que salió, dijo, con la convicción de que Benzema formaba parte de la trama que trataba de chantajearle.

En el mismo sentido va otra conversación grabada por la policía entre el delantero del Real Madrid y Karim Zenati, un amigo de infancia del barrio obrero de Bron, a las afueras de Lyon, del que ambos proceden.

Fue Zenati quien le pidió que hablara con Valbuena del vídeo sexual y, cuando Benzema le llamó de vuelta para contarle lo que se dijeron durante la concentración de la selección, ambos se burlaron de la víctima. "Se ha quedado pálido", dijo Benzema entre risas.

La defensa trató de desarmar esos argumentos. El letrado Antoine Vey, uno de los más conocidos de París, consideró extraño que Valbuena tardara un mes y medio en contar a los investigadores la conversación con Benzema.

"Si le intimidó tanto, ¿por qué no se lo contó antes a la policía? ¿Por qué esperar un mes y medio?", se preguntó retóricamente el abogado, al que le pareció "curioso" que solo lo hiciera cuando la prensa había publicado la transcripción de la conversación telefónica entre Benzema y Zenati. "Aquello debió molestarle mucho y fue entonces cuando decidió atacar a mi cliente", señaló Vey.

Cormier, el abogado tradicional de Benzema, fue más duro todavía con Valbuena: "Es víctima de sus actos. Se grabó teniendo sexo y sin siquiera pedir perdón a la joven con quien lo tenía".

Para el letrado, Valbuena actúa por envidia, ya que no soporta que su carrera se frenara por culpa de este caso mientras la de Benzema va en ascenso.