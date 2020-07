La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) llamó a conferencia de prensa que se desarrolló pasado este mediodía en su sede central.

Formaron parte de la misma, el Secretario General, Luis Kanonnikoff, el Director Médico, Gerardo Brunstein y el Director de Competiciones, Michael Sánchez.

Michel Sánchez informó que el choque entre Sol de América y 12 de Octubre, por la novena fecha del Apertura 2020, será postergado. El mismo se disputará el 5 de agosto, día en que Guaraní y River Plate regularizarán también su compromiso pendiente por la sexta fecha.

Por su lado, Brunstein volvió a referirse sobre el caso de la presunta contaminación de muestras. Comenzó hablando de que se venía trabajando “con normalidad y buenos resultados” hasta que saltó el caso de los falsos positivos. Explicó que se llevaron a cabo todas las medidas correspondientes, ante las instancias correspondientes, para llegar al fondo de la causa y las responsabilidades, siempre en la intención de encontrar respuesta al error que mantuvo zozobra en la familia del fútbol.

“Se encargó una auditoría, que aún no finaliza. La situación es que Guaraní y San Lorenzo tienen permiso para entrenar, no así el 12 de Octubre (que fue sometido hoy a la contraprueba)”, manifestó.

Brunstein indicó que, a pesar de lo acontecido, su equipo está “orgulloso” de haber contado con la colaboración del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud (IICS) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), cuyo convenio será desvirtuado a raíz de la situación.

“Ahora cada vez que salga un caso positivo, solicitaremos al laboratorio la reconfirmación, se hará cuarentena y estamos a disposición del Ministerio de Salud, para todo lo que tenga que ver con el protocolo”, agregó el galeno.



De esta manera, la vuelta del fútbol queda firme. El Apertura se reanuda mañana con River vs. Nacional y Cerro Porteño vs. Libertad. El miércoles General Díaz vs. San Lorenzo y Luqueño vs Olimpia. Cierre el jueves con Guaireña vs. Guaraní.