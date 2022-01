Con goleadas al modesto Chesterfield (5-1) y al Watford (4-1), Chelsea y Leicester avanzaron este sábado a la 4ª ronda de la FA Cup, instancia que ya no jugará el Newcastle, eliminado por el Cambridge United, de la tercera categoría del fútbol inglés.

En su estadio y frente a un equipo de la quinta categoría del fútbol inglés, el vigente campeón de Europa no tuvo problemas para superar la eliminatoria, que dejó sentenciada antes del descanso.

Timo Werner (6), Callum Hudson-Odoi (18), Romelu Lukaku (20) y Andreas Christensen (39) dejaron todo visto para sentencia en la primera parte y Hakim Ziyech (55 de penal) completó la goleada tras la pausa.

Akwasi Asante salvó el honor del modesto Chesterfield con un gol en el tramo final (80).

Comprado por un fondo de inversión saudita que parecía prometer días felices a los hinchas del Newcastle, éstos no ganan para disgustos esta temporada y perdió 1-0 frente al Cambridge United.

Peleando por no bajar al Championship (2ª división), el Newcastle vivió otra jornada nefasta al ser eliminado por un equipo de dos categorías inferiores, pese a que el entrenador Eddie Howe no se tomó a su rival a la ligera y sacó como titular al ex atlético Kieran Trippier, el internacional inglés que se convirtió en el primer fichaje de la era saudita y que llegó el viernes a la ciudad.

Pero los delanteros de las 'Urracas' se toparon con el portero Dimitar Mitov, insuperable bajo el arco del Cambridge, incluida una parada decisiva en el descuento a un cabezazo de Joelinton (90+6) para sellar la sorprendente clasificación de su equipo.

El gol que dio la clasificación al Cambridge lo anotó Joe Ironside al filo de la hora de juego (56).

La del Newcastle no fue la única eliminación de un equipo de la Premier ante otro de inferior categoría, ya que el Burnley fue eliminado por el Huddesfield, de la segunda categoría, que se impuso por 2-1.

Otro equipo que pelea por no bajar al Championship, el Watford, fue eliminado también, pero en esta vez se cumplió la lógica, ya que su rival, que se impuso por 4-1, era el Leicester, de la zona media-alta de la Premier.

El belga Youri Tielemens (7 de penal), James Maddison (25), Harvey Barnes (54) y Marc Albrighton (85) fueron los autores de los goles de los 'Foxes'.

—Partidos de la 3ª ronda de la FA Cup con presencia de equipos de primera división:

- Viernes:

Swindon Town (4ª) - (+) Manchester City 1 - 4

- Sábado:

Burnley - (+) Huddersfield (2ª) 1 - 2

Millwall (2ª) - (+) Crystal Palace 1 - 2

West Bromwich (2ª) - (+) Brighton 1 - 2 tras prórroga

(+) Leicester - Watford 4 - 1

Port Vale (4ª) - (+) Brentford 1 - 4

Newcastle - (+) Cambridge United (3ª) 0 - 1

Swansea (2ª) - Southampton, en la prórroga

(+) Chelsea - Chesterfield (5ª) 5 - 1

Hull (2ª) - Everton, en la prórroga

- Domingo:

(14h00 GMT) Liverpool - Shrewsbury Town (3ª)

Tottenham - Morecambe (3ª)

Wolverhampton - Sheffield United (2ª)

Charlton (3ª) - Norwich

West Ham - Leeds United

(17h10 GMT) Nottingham Forest (2ª) - Arsenal

- Lunes:

(20h00 GMT) Manchester United - Aston Villa

NOTA: los clubes acompañados del signo (+) están clasificados para la cuarta ronda (dieciseisavos de final).