Momento de definiciones para el delantero Pablo Zeballos. Buscar rescindir su contrato en Bolivia, dice desconocer la oferta de Luqueño y no cree que pueda darse su vuelta a Villa Elisa.

El artillero arregla su desvinculación del Oriente Petrolero boliviano y, puede que, negocie con algún club local que costee sus honorarios.

"Tengo buenas relaciones con ellos (Oriente Petrolero), pero las condiciones no están dadas para continuar”, contó hoy en charla con Deportes Uno.

Zeballos, que hizo 11 goles en 24 partidos (22 de titular) este año con la casaca del conjunto petrolero, se sentiría "mejor" quedando en Paraguay.

¿PARA DÓNDE?

"Es un poco complicado volver a Sol de América, no digo que sea imposible, pero no pasa por mí. No hablé con nadie de Luqueño”, precisó.

Fuertes versiones indican que estaría por arreglar con una institución local, que tiene competencia internacional, aunque de momento lo mantiene en la incógnita.