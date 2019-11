Cuando se jugaban 59’ minutos, el ex Olimpia Richard Sánchez habilitó al centrodelantero de Newcastle para que culmine la acción.

Almirón, acomodándose para su pierna zurda saca el disparo rasante que vence la estirada del portero Georgi Georgiev y establece así la diferencia.

Paraguay basó su juego en la tenencia de la pelota, la posesión constante, administración y buena distribución entre su línea de marcación medular y ataque.

No obstante, la ofensiva albirroja no fue muy eficiente. Darío Lezcano aportó poco y nada en este juego en el que Bulgaria, que en la previa aparecía como rival exigente no fue tal.

Trató de equilibrar las fuerzas pero igualmente, su tarea de generación de juego no fue la más inquietante, salvo algunas acciones aisladas pero que no fueron producto de una pauta definida de funcionamiento.

El próximo partido de Paraguay será con Arabia Saudita a las 13:30 horas en Riad.