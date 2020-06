El capitán franjeado comentó que el plantel decidió acompañar las reivindicaciones de sus compañeros de profesión, pero sin faltar a sus obligaciones como empleados del club Olimpia.

“Conversando sobre las diferentes posturas, llegamos a la idea de que lo mejor que podemos hacer es presentarnos a hacer los test y darles (a los dirigentes), hasta inicios del Campeonato (17 de julio), una oportunidad real para que se pongan al día con los salarios y poder empezar”, afirmó el referente en un audio difundido por el programa Unión FC.

El gremio de los jugadores busca que los clubes salden sus deudas, principalmente General Díaz y Luqueño, que arrastran meses sin pagar sueldos y premios.

El referente franjeado aboga por volver a la competencia para así generar el ambiente propicio que pueda hacer posible una cumbre con los dirigentes de los clubes y autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol. “Si no se está al día con los sueldos, no vamos a jugar el Campeonato. Apoyamos la idea de que hay que respetar los salarios de los jugadores y no estamos de acuerdo con la forma de que se estuvieron llevando las cosas”, zanjó.

Mañana comienza la recolección de muestras para los test de COVID-19. Sol de América, Libertad y Olimpia en primer orden. Los atletas ya quedarán en cuarentena domiciliaria, de forma inmediata.