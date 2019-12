Jorge González, presidente de General Díaz y miembro de la Asociación Paraguaya de Fútbol aclaró que todo club que no permanezca en Primera División no puede competir de manera internacional.

El dirigente echó luz al respecto del tema que en las últimas semanas generó bastante confusión.

En charla con Radio La Unión, González explicó que “hubo una reunión del Consejo Ejecutivo el pasado 13 de diciembre del año pasado” y que ahí se concluyeron los puntos para el reglamento 2019.

Después dijo que “hubo otra reunión el 20” al cual cree que la dirigencia del Deportivo Capiatá no asistió.

Jorge González admitió que se dio una equivocación. “Lo que resolvió el Consejo consta en acta pero no se trasladó al reglamento y ahí radica el error”, dijo.

Deportivo Capiatá se quedó con el tercer puesto de la Copa Paraguay y consecuentemente con el pasaje a la Copa Sudamericana.

Sin embargo, ese beneficio podría serle quitado si desciende, ya que clubes que no permanezcan en Primera no están habilitados a torneos continentales por disposición de APF.

“Esto de que equipos de primera desciendan y no puedan jugar Copa surgió en el consejo porque no tiene sentido premiar a alguien que desciende por no haber hecho una buena campaña”, explicó.

“Estuve presente en las últimas reuniones del consejo, la resolución dice que ningún equipo de primera puede descender y jugar copa”, insistió.