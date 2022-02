Al volante se le acabó la paciencia.

En este sentido, Estigarribia habló hoy con Versus Radio de las deudas que mantiene Olimpia con él y dejó en claro que puso de su parte para subsanar la situación.

“Salí de Olimpia con una deuda de 4 meses de salario. Siempre que consultaba, me decían que me iban a avisar y nada. Yo les comenté que no tenía problema en la manera del pago pero no tuve retorno. Hablé con Kike (Landaida) y tampoco me avisó”, afirmó el jugador.

El futbolista indicó que su abogado ya envió la carta de intimación a las oficinas del club, y que será lo último de su parte. Si no hay comunicación, habrá demanda. “Ya Gerardo (Acosta) está a cargo. Si no hay retorno, se accionaría judicialmente”, zanjó por ese lado.

Uno más para la ya extensa fila. Solo en los últimos 15 días se supo de los reclamos de Daniel Garnero (y sus colaboradores), Sergio Orteman, Robert Ergas, Diego Polenta y tantos otros, a los que se les suma los embrollos vigentes por el caso Derlis González y lo de Emmanuel Adebayor y su empresario.

En otro punto, Estigarribia aún no sabe dónde seguirá su carrera deportiva. Los rumores indican que Humberto García, quien ya lo dirigió en las formativas del Sport Colombia, pidió su contratación para Ameliano, pero el ex Juventus confirmó que no está al tanto de esta versión.