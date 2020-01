El Tribunal electoral de la Capital, segunda sala intimó al Tribunal Electoral Independiente de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa (FPTM) para el cumplimiento al acuerdo y sentencia N° 60, del 27 de diciembre de 2019 y entregar la documentación electoral correspondiente. De no cumplirse, dice la nota pegada en la puerta de la FPTM, se tomarán las medidas que correspondan.

Los antecedentes del caso señalan que tras la asamblea realizada el 06 diciembre de 2019, fue interpuesta una medida cautelar por parte de la lista opositora, al TEI por la no inclusión de clubes del interior, fundamentando el por qué se les dejó participar en la asamblea ordinaria de fecha 12 de Abril de 2019, y ahora niegan su derecho a participar.

En ese contexto, el Tribunal Electoral, segunda Sala de la Capital, ordenó el levantamiento de la medida cautelar contra la Asamblea General desarrollada el 6 de diciembre pasado, para la ocasión el juez Pedro Arias comisionó a un actuario para verificar el conteo de los votos emitidos en la Asamblea con el objeto de salvaguardar el derecho al secreto al voto y al efectivo cumplimiento de los derechos de los afectados. La sentencia N° 60 se emitió el 27 de diciembre del año pasado.

El proyecto denominado “Federación para Todos” encabezado por el Dr. Eduardo Chenú logró mayoría pero hasta ahora no han podido asumir, se espera que tras la intimación y cumplimiento de la misma, la situación por demás engorrosa se destrabe y sea respetada la voluntad de la mayoría.

¿RAZONES PARA EVITAR CONTEO?

Marcelo Barboza, apoderado de la lista “Federación para Todos”, posteó en su cuenta de Facebook que, “los que están empotrados al frente de la Federación no desean que se realice el conteo de votos por varias razones”, entre algunas, menciona la ejecución de un desembolsos, 90 mil dólares en la cuenta de la federación, cuya optimización y distribución objeta ; además de dar a entender que la lista “perdedora” amenaza a jueces de la causa que lo denunciará ante el Jurado de enjuiciamiento de magistrados.

Barboza, remarcó que “desde hace 12 años están manejando la Federación y no quieren dejar por alguna razón, el TEI argumenta que mientras no reciban la aclaratoria solicitada al Tribunal de la 2° Sala, no continuará el proceso electoral, es decir, no se hará el conteo de votos”. Comentó que los miembros de la actual directiva se negaron a recibir la intimación y que tuvieron que pegar el documento por la puerta de la FPTM, “ayer intentamos hacer llegar la notificación y la Federación estaba cerrada y pegamos el documento en la puerta, luego nos comunicamos con la secretaria quien dijo que iría a recibir el documento y nunca apareció por lo que nos trasladamos junto al presidente del TEI, Ramón Osorio, y recibió su pareja el oficio. Están queriendo dilatar el proceso instalando una crisis innecesaria, nosotros solo queremos que se respeten los votos y que termine el proceso para continuar trabajando por el bien del tenis de mesa en Paraguay”.