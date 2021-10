"Pedí marcharme porque en el momento que no quería renovar, quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para tener a un sustituto de calidad", señala el campeón del mundo en Rusia 2018 en una entrevista con la radio RMC Sport difundida este lunes, un día después de la comentada derrota ante el modesto Rennes.

Con estas palabras, el galo viene a decir que su decisión de jugar en el Madrid es irrevocable y que abandonará la entidad capitalina sin dejar un euro en sus arcas. Pero no por su voluntad, sino porque así lo quiso Al-Khelaïfi, que se empecinó en no dejar marchar al Madrid a su estrella para no fortalecer a un rival directo en Champions y para que Florentino Pérez no se salga con la suya.

El jugador, que en diciembre cumplirá 23 años, aseguró que hizo esa petición "bastante pronto para que el club pudiera adaptarse".

Kylian está siendo el mejor del PSG en estas primeras semanas de competición. Pochettino no acaba de dar con la tecla y encajó su primera derrota en Liga frente al Rennes.