El que avisa no traiciona. Olimpia vetará de forma perpetua al hincha que se atreva a invadir el campo de juego, según palabras de un importante funcionario del club.

El gerente general ‘Malte’ Melgarejo habló hoy con Deportes Uno sobre los detalles del partido a disputarse esta noche en el Defensores del Chaco.

En este sentido, la venta de entradas fue tan exitosa que la organización vaticina poco más de 30 mil pagantes para el choque con el Atlético Nacional de Medellín por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2022.

A decir del gerente, hasta el corte del mediodía se habían vendido más de 29 mil entradas, por lo que se avizora un marco imponente y acorde a la jerarquía del torneo.

Las recomendaciones ya son moneda corriente. Está prohibida la entrada a menores de 12 años, los hinchas deben poseer carnet verde del Hincha Seguro (pauta completa de vacunación anticovid) y, además de acudir con tapabocas, también cumplir con los requisitos de seguridad.

En otro punto, ‘Malte’ Melgarejo soltó una contundente advertencia para los hinchas que agotaron el VIP Albirroja y a los de cualquier otro sector con la cercanía suficiente al campo de juego como para comprometer el espectáculo. “Vamos a insistir en ese sector, que la gente no salte al campo. Que la gente no ingrese al campo. Si ingresa, le vamos a identificar y no le vamos a volver a dejar entrar en los estadios”, señaló.

Olimpia y el elenco ‘verdolaga’ se verán las caras esta noche después de 31 años. Aún con el recuerdo de la final del 89 y otros episodios, la cita promete estar a la altura de las expectativas. La revancha será la próxima semana en Medellín.