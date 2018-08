Hoy se completó la disputa de la fecha 21 del torneo de la Tercera División.

Y no hubo ganadores. En este sentido, Atlántida y 24 de Septiembre empataron 1-1 en el Flaviano Díaz, y en los dos cotejos restantes ni

siquiera hubo goles: 3 de Noviembre vs. Colegiales, y Pilcomayo vs. Recoleta, acabaron 0-0.

El puntero de la categoría sigue siendo el 12 de Octubre de Itauguá.

RESULTADOS

SÁBADO 4 DE AGOSTO

* Capitán Figari 2-0 Olimpia de Itá.

* Tacuary 1-1 12 de Octubre (I).

* Presidente Hayes 2-0 Cristóbal Colón JAS.

* 3 de Febrero RB 3-2 Benjamín Aceval.

* Cristóbal Colón (Ñemby) 4-1 29 de Setiembre.

DOMINGO 5

* Atlántida 1-1 24 de Setiembre VP.

* Pilcomayo 0-0 Deportivo Recoleta.

* 3 de Noviembre 0-0 Atlético Colegiales.

* Libre: Sportivo Ameliano.

CLASIFICACIÓN:

12 de Octubre (I) 39, Cristóbal Colón (Ñ) 37, Tacuary 35, Atlético Colegiales 35, Cristóbal Colón (JAS) 32, 3 de Febrero RB 30, Sportivo Ameliano 29, 29 de Septiembre 28, Deportivo Recoleta 28, 3 de Noviembre 26, Presidente Hayes 23, Atlántida 23, Pilcomayo 23, Capitán Figari 20, 24 de Septiembre VP 20, Benjamín Aceval 17, Olimpia de Itá 12.