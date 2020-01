El aregueño de 24 años estuvo últimamente en Universidad Católica ecuatoriano, donde se lució convirtiendo 19 conquistas.

Fue en toda su carrera la mejor producción personal hasta ahora, por encima de las actuaciones que tuvo en Libertad, Sol de América y Vélez Sársfield.

Su incursión al club se da por una temporada a préstamo por parte del club de Liniers. Su técnico será Adrián Heath, quien lo vio jugar.

Pasó la información al director deportivo Mark Watson y comenzaron las gestiones para la contratación que hoy ya es una realidad.

The 24-year-old goalscorer spent the 2019 season with Universidad Católica of Ecuador’s Liga PRO where he scored 19 goals in 24 game appearances to lead the league in the recently concluded Serie A season.

