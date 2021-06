El seleccionador de la Verde, el venezolano César Farías, dijo este domingo en una conferencia de prensa que, a pesar de los malos resultados, quiere terminar su participación con una victoria si es posible y "fuertes".

"Ojalá que nos acompañe un resultado que nos pueda hacer sentir mejor a todos", expresó Farías.

Además sostuvo que en el partido del lunes frente a la selección de Argentina quieren mandar un mensaje de "fortaleza" de cara a las eliminatorias.

"No debilitarnos con el mensaje anterior de que no sacamos puntos, de que no estuvimos bien, sentimos que estuvimos bien en el interior de la selección", enfatizó el entrenador.

Farías argumentó que en el aspecto táctico la selección tuvo una evolución y que está convencido en conocer la "ruta" para desempeñar un buen papel en los próximos partidos de eliminatorias en septiembre.

"Ahora se ve un fútbol diferente, no dicho por nosotros, reconocido por la crítica internacional que Bolivia ha tenido una evolución en su juego", indicó Farías.

El centrocampista Leonel Justiniano acotó que independientemente de los resultados en la Copa América se ha visto "una Bolivia diferente" "con más fútbol" y que no se rendirán ante un rival como Argentina.

"Vamos a jugar el último partido como se tiene que jugar, no hay que bajar los brazos ni rendirse porque esto sigue", finalizó Justiniano.

Sin unidades, Bolivia es colista del grupo A que es liderado por Argentina con 7 puntos, le sigue Paraguay con 6, Chile con 5 y Uruguay con 4.

Bolivia ya está eliminada de la Copa América mientras que los argentinos se clasificaron con dos jornadas de antelación a los cuartos de final.