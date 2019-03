Carlos Torres, líder del proyecto VAR, explicó hoy los puntos que incumben al desembarco de la tecnología en el fútbol paraguayo.

“Buscamos justicia deportiva, un deporte más justo. Con las herramientas necesarias”, afirmó el ex árbitro.

El VAR tiene la potestad de intervenir solo en casos puntuales: “No puede meterse en todas las jugadas. Sólo en estos casos: los goles, la sanción de penal, la exhibición de tarjeta roja y confusión de identidad".

Además, serán sujetas a revisión las jugadas cruciales en el desarrollo del partido y en aquellos incidentes turbios que conlleven análisis.

En este sentido, para una mayor precisión el operador técnico podrá utilizar la señal de las cámaras de TV (cuyo circuito deberá pasar indefectiblemente por la sala de control).

“Si se concreta un gol, el VAR está obligado a analizar todo el proceso de la jugada. Entra, analiza y comprueba que el gol fue de forma legítima. En el caso de tarjeta roja directa, el VAR observa una expulsión erróneamente sancionada y una falta de expulsión no detectada. Las revisiones se limitan a expulsiones directas“, alegó Torres.

“La premisa es clara, que sea un incidente obvio. (El VAR) no busca interferir en un 100% de las jugadas”, añadió.

El proyecto está enmarcado en un proceso sistemático de implementación, con prácticas, pruebas, gestión y modelo de accionar, que llevan adelante la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la International Board (IFAB).

El Video Operation Room puede estar ubicado cerca del estadio o en un lugar centralizado donde todos los partidos puedan ser analizados

Por su lado, el presidente de Olimpia, Marco Trovato, afirmó que “es fundamental que el VAR llegue, traiga justicia al fútbol y se hable de fútbol y no del arbitraje”.

"Hay dirigentes que no entienden de fútbol, prefieren hablar de árbitros, porque si le preguntas sobre un planteamiento táctico, si el DT hizo bien los cambios, si el jugador rinde o no, a lo mejor no ve o no entiende ni le importa”, disparó.

El titular franjeado celebró la llegada del VAR ya que “sabemos que los árbitros también son humanos” y “se pueden equivocar”, pero ahora ”vamos a darle una herramienta para achicar sus errores”.

El VAR será puesto en escena desde la próxima temporada.