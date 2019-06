​El delantero paraguayo es la cuarta incorporación del representativo de la localidad de Alagoas, Maceió.

Antes había fichado el ex Olimpia Julián Benítez. La llegada del experimentado ariete se constituye en la cuarta dentro de la serie de fichajes que realiza el club azulino para la temporada.

Este también permanecerá en la institución por un lapso de seis meses.

Para quem não acompanhou nossa publicação de madrugada: o atacante Rodolfo Gamarra é do Azulão!



O novo jogador azulino tem convocação para Copa do Mundo, muitos gols e títulos no futebol paraguaio! pic.twitter.com/qtXLH3cHmk

— CSA (@CSAoficial) 15 de junio de 2019