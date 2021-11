"Nadie me pidió jugar gratis. Me dolieron, porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco", argumentó Messi.

Según el futbolista argentino, él hizo "todo lo posible" por quedarse. "Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por ciento y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona", insistió.

Además de su salida del Barça, éstos fueron los principales temas sobre los que habló Messi en la entrevista:

REGRESAR AL BARÇA

"Siempre dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona o no. O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo"

El NIVEL DEL BARÇA ACTUAL

"Tiene una gran plantilla, juega muy bien. Los veo cada vez que puedo. Aparecieron chicos importantes y muy buenos como es el caso de Gavi. A nivel de equipo están bien. Con la vuelta del Kun y Dembélé, si vuelve bien, van a ser una gran ayuda para el equipo. Siempre va a estar allí porque es uno de los mejores del mundo".

LOS PRIMEROS MESES EN EL PSG

"A nivel deportivo parece que no acaba de arrancar nunca, porque tengo partido con la selección todos los meses. No acabas de acomodarte que ya debes irte otra vez, y esto dificulta más las cosas, pero poco a poco voy entrando en la dinámica del club porque más allá de que son dos meses que son acá, todavía no son muchos los partidos que jugué".

GANAR LA LIGA DE CAMPEONES

"Cuando me vine acá fue uno de los principales motivos. Como dije en mi despedida, hasta el último momento que esté jugando voy a intentar seguir ganando cosas. Cuando tomé la decisión de venir al PSG, fue uno de los motivos de esto, porque tiene una gran plantilla. Deseo de seguir creciendo como club y de ganar la Champions tras tantos años intentándolo".

MUNDIAL CON ARGENTINA

"Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas. Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo, de estar tan cerquita durante tanto tiempo sin poder consagrar con la selección. Después de esto, la ilusión es grande para lo que viene. Estamos bien, hoy por hoy. Todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. No lo somos porque hay selecciones mejores".

BALÓN DE ORO

"Si llega, sería extraordinario por lo que significaría ganar uno más. El séptimo sería una locura. Si no, no pasa nada. Ya conseguí uno de mis grandes objetivos (la Copa América). Estoy muy feliz por lo que pasó, y ahora que pase lo que tenga que pasar"