La defensa de Paulo Da Silva solicitó su absolución, en el juicio por el presunto amaño del Levante vs. Zaragoza de 2011, al entender que la parte acusatoria carece de “pruebas directas”.

El zaguero paraguayo no ejerció su derecho de última palabra ante el Tribunal de Valencia, España.

En este sentido, la defensa del excapitán de la Albirroja indicó que su cliente ya no tiene más comentarios que añadir y se mantiene con lo afirmado durante los interrogatorios.

EL SUPUESTO PAPEL DE PAULO

Levante y Zaragoza disputaron en mayo de 2011 un partido de Liga española que acabó con victoria del equipo aragonés por 1-2 en el estadio Ciutat de València, en el que el conjunto valenciano nada se jugaba y en el que el triunfo del visitante propició su permanencia en Primera División.

Según la querella, el Zaragoza habría pagado 965.000 euros a los futbolistas del Levante para asegurar la victoria en ese partido.

Pero el desembolso necesitaba una tapadera. Es así que, y siempre en la versión de la querella, la directiva del Zaragoza ‘maquilló’ la salida de unos 965.000 de sus cuentas en depósitos sucesivos a los jugadores de su plantel, haciéndolos figurar como ‘primas’. Los futbolistas retiraron el dinero para hacer la entrega final a los rivales.

Conforme cita la parte acusatoria, hay registros de que Paulo Da Silva recibió dos pagos (50.000 y 40.000 euros).

La directiva del Zaragoza indicó que estos giros fueron para costear el viaje de sus aficionados que estuvieron presentes ese día en Valencia, excusa que no le cerró del todo a la Fiscalía.

Durante los interrogatorios, la fiscalía refutó con energía la versión de Da Silva al momento de mostrarle los recibos de sus dos giros efectivizados. “Yo no quería ir con ese dinero, se lo di a un empleado del banco. Ni recuerdo a quien, yo fui una sola vez. No me acuerdo”, afirmó el paraguayo en su momento.

“FALTA DE PRUEBAS”

La defensa de Da Silva alegó ante los jueces que la Fiscalía no ha mantenido una sola “prueba directa” y que tampoco ha logrado consolidar la versión de los denunciantes.

PENAS

La pena prevista, por si fuesen declarados culpables los acusados, y dependiendo de sus respectivos grados de implicancia, es de entre 6 meses a 4 años de cárcel y la inhabilitación de uno a seis años.

La Liga, encabezada por Javier Tebas, pidió el año pasado para los acusados la pena máxima de 4 años y una multa de entre 2.5 y 2.9 millones de euros. La justicia ordinaria aceptaría una suspensión de 6 meses, para los inmiscuidos en los pagos.

Sin embargo, el Código Disciplinario de la FIFA, cuya nueva edición entró en vigor hace un mes, sanciona con una suspensión de un mínimo de 5 años y una multa de 100.000 francos suizos a quienes manipulen el desarrollo de un partido o su resultado, con la posibilidad de que sea a perpetuidad.

Son 42 los acusados por la presunta trama de soborno. Se prevé que el resto de los afectados se abstengan de añadir su comentario final y, al cumplir con este trámite, el juicio quedará visto para sentencia.