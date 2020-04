La lucha contra la propagación del COVID-19 exige sacrificios.

​La matriz comunicó esta decisión sin precedentes hoy a través de un detallado texto.

En este sentido, quedan suspendidos de forma definitiva los torneos desde la Sub 14 y hasta la Sub 23 (categoría reserva) de Primera División, División Intermedia, Primera División B y Primera División C.

La medida también alcanza a las formativas del fútbol de playa, futsal FIFA y fútbol femenino y las escuelas de fútbol agremiadas a la COFEFUP (Confederación de Escuelas de Fútbol del Paraguay).

“La medida atiende a la alta prevalencia de contagio en la población infanto-juvenil” y “a la alta complejidad que representará la organización de las divisiones formativas”, según el comunicado.

"Es una triste decisión la que tomamos. Nosotros tenemos que garantizar la salud de los chicos", afirmó Gerardo Brunstein, jefe médico de la APF en radio Primero de Marzo.