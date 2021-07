Brasil salió al terreno de juego de un vacío Saitama Stadium como si tuviera los deberes hechos. El partido de fútbol contra Arabia Saudí (1-3) no tardó en tener un ritmo de entrenamiento o pretemporada, a pesar de que la 'canarinha' no tenía asegurada una primera plaza del Grupo D que tan solo pudo certificar en el m.74 con el gol de Richarlison.

Aunque los minutos iban pasando, ambos equipos renegaban de ir a buscar pronto el balón cuando había una interrupción. El equipo árabe, ya eliminado, daba por bueno el resultado de 1-1 que reinó durante gran parte del encuentro ante una de las grandes potencias futbolísticas del mundo y la actual campeona Olímpica.

Mientras, Brasil sentía que si pisaba lo más mínimo el acelerador iba a ganar. Como demostró con un arreón después de 10 minutos iniciales en los que no se metieron en el partido. Dos saques de esquina seguidos y el segundo, en el m.14, lo aprovechó Matheus Cunha en el primer palo para hacer el 0-1.

Antony pudo hacer el 0-2 seis minutos después, pero su cabezazo se estrelló en el travesaño. El conjunto sudamericano volvió a bajar el ritmo y en una jugada a balón parado, en una jugada aislada, Al Amri se encargó de igualar el encuentro. Y no apretó hasta que en el minuto 70 le llegó la noticia de que Costa de Marfil iba ganando y les arrebataba la primera plaza.

El calor (30 grados centígrados) junto a la humedad (78 por 100) hizo que dosificaran. Tampoco ayudaron los constantes parones por choques y por los problemas en el sistema de audio del colegiado etíope Tessema Weyesa.

Pero no le costó mucho encontrar el gol. Arabia Saudí se empleó con dureza para intentar parar el empuje, pero Richarlison hizo el 1-2 definitivo de cabeza a 14 minutos del final. Otra vez en un cabezazo a balón parado, como los dos anteriores goles.

Y no se quedó ahí. Ya con el partido decantado, el delantero del Everton aumentó su cuenta particular en el torneo para colocarse como máximo anotador con cinco tantos. En primera instancia le anularon su doblete en el m.90 por fuera de juego, pero no perdonó cuatro minutos más tarde rematando solo en el segundo palo un centro de Reinier.

Lejos queda la gran imagen mostrada por Brasil en el estreno en el que pasaron por encima de Alemania (4-2), pero logran una primera plaza que les hará enfrentarse al segundo clasificado del Grupo C que estará entre España, Australia y Argentina.

Ficha técnica:

1 - Arabia Saudí: Albukhari; Abdulhamid, Al Amri, Al Dawsari, Hindi, Al Shahrani; Al Najai (Ghareeb, m.60), Al Hassan (Mukhtar, m.61), Al Faraj, Al Dawsari; Al Hamdan (Albrikan, m.76).

3 - Brasil: Santos; Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana; Matheus Henrique, Guimaraes (Menino, m.87); Antony (Malcom, m.46), Cunha (Martinelli, m.87), Claudinho (Reinier, m.71); Richarlison.

Goles: 0-1, min. 14: Cunha. 1-1, min.27: Al Amri. 1-2, min.74: Richarlison. 1-3, min.90+4: Richarlison.

Árbitro: Tessema Bamlaku (Etiopía) amonestó Al Shahrani (m.29), Mukhtar (m.74) y a Al Dawsari (m.80) en Arabia Saudí y a Arana (m.26) en Brasil.

Incidencias: Último partido de la fase de grupos del Grupo D disputado en el Saitama Stadium (Saitama). Sin público por las restricciones debido a la pandemia del coronavirus.