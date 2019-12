El diario argentino Olé resalta las vacaciones del paraguayo Robert Rojas, defensor de River Plate. El ex Guaraní, a pesar de la fama que tiene al estar en un prestigioso club no se la cree y mantiene su sencillez.

Terminada la temporada en Argentina, Rojas está de vacaciones en su natal Concepción compartiendo con sus familiares.

Ello fue motivo de una nota de color del diario Olé, que resalta en la portada de su edición impresa "Qué Vacas", haciendo juego de palabras con el descanso y la chacra.

"La familia siempre está presente pero a veces se extraña mucho. Por suerte en la Argentina vivo con mi novia Karen, que me ayuda mucho y es una gran compañera", indicó Rojas.

Robert prefiere ser labrador en su pueblo antes que subir imágenes ostentosas en redes, algo que no pasa desapercibido para el medio de prensa.

"Yo disfruto estando acá con mi familia, ayudando en lo que pueda y encontrándome con amigos y primos", contó.

Aunque "esta vez no me tocó ir tanto a trabajar en la chacra porque no había mucho para hacer". Rojas ahora se plantea recuperarse y luego encarar con más firmeza el ciclo 2020.

"Estuvimos muy cerca de ganar la Copa Libertadores pero como siempre digo, esto es fútbol. Y en el fútbol todo puede suceder. Pero estamos fuertes y pensando en lo que viene", aseguró.

Añadió que "este club te obliga a ir siempre por más. En este año aprendí muchas cosas del mundo River, y todas fueron buenas".

"Salí campeón de la Recopa Sudamericana y Copa Argentina y crecí mucho al vivir el día a día con este plantel", mencionó, aunque admite que debe seguir afinando para ser titular.

Mientras espera la temporada próxima, Robert aprovecha para poner en condiciones el vehículo de alquiler que usa porque no tiene un propio.