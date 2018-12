Gustavo Florentín, entrenador aurinegro indicó que "el grupo está comprometido con este partido", que será en Pedro Juan Caballero.

Guaraní ya accedió a la Copa Sudamericana al meterse a la final de la Copa Paraguay. La meta es apropiarse del cetro, de forma a lavar la herida de la goleada 4-1 del miércoles último.

"El plantel hará el máximo esfuerzo para cumplir con el sueño de todos los hinchas que es ganar la Copa", aseveró el ex técnico de Cerro Porteño.

Asimismo dijo que "las pruebas son partido a partido" y que "el objetivo es ganar este torneo en su primera edición".

Al respecto del futuro cercano, Gustavo dio a entender que ya tiene en mente a los jugadores que no continuarán. "Pero por respeto a ellos no voy a nombrar a ninguno. Termina la temporada y daremos la lista de los que no siguen", respondió.

Con relación al 2019, las tareas de pretemporada serán en Tobatí.