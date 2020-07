Terminó la novela. Se descartó la teoría de la contaminación de muestras.

En este sentido, el viceministro Portillo explicó el error que se localizó en el IICS-UNA, tras una serie de re-test que desvirtuaron los resultados allí constatados.

Es que el IICS maneja “estrategias que le permiten ahorrar tiempo” en los análisis, sin perder el orden del trabajo, y allí un pequeño detalle valió para desatar el caos.

“Por cada cinco muestras, ellos tomaban una pequeña cantidad. Ponían estas cinco muestras en el mismo tubo de ensayo, o pipeta, y llevan al diagnóstico. Si sale negativo, se asume que todos son negativos. Si sale positivo, entonces se hace un testeo individual de cada muestra”, comentó Portillo hoy en radio 1080 AM.

El error, según la conclusión al que pudo llegar el Ministerio, y a sabiendas de que los técnicos siguieron los protocolos validados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es que al momento de re-test se analizó la muestra del conjunto que ya había dado positivo, y no se recurrió a la revisión individual. “Se tomó muestras del pool. No se hizo una nueva extracción para analizar la muestra principal, que le hubiese permitido identificar la presencia o no de contaminación”, alegó.

A raíz del escándalo, la Asociación Paraguaya de Fútbol rompió el convenio (donación de equipos, reactivos y dinero) que mantenía con la alta casa de estudios y de ahora en más recurrirá a laboratorios privados para el procesamiento de los test de COVID-19.