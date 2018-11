Sportivo Luqueño apenas pudo empatar con Nacional 1-1, en el cierre de la fecha 18 del Clausura. El marcador no ayuda en nada a los auriazules, que continúan en la zona roja del descenso y con la soga al cuello cada vez más apretada.

La primera conquista de la noche fue para Nacional, quien se ponía arriba por medio de Adam Bareiro a los 17’ minutos de la primera fracción.

Pero rápidamente iba a producirse la paridad gracias a la anotación de Aquilino Giménez a los 24’, gol que despertaba la expectativa auriazul.

Es que poniéndose arriba en el score se iban a alinear en el camino de una victoria que iba a posibilitarles volver a salir de la zona del descenso.

Tal cosa no ocurrió. Si bien tuvo formas para liquidar el pleito, la fortuna no estuvo de su lado y por una fecha más deben continuar en el angustioso oscuro del purgatorio.

Incluso tuvo un hombre más en la cancha, porque desde los 19' minutos del primer tiempo, Nacional jugó con un hombre menos por expulsión de Diego Melgarejo, pero ese factor tampoco fue aprovechado.

En cuanto a Nacional, el debut no fue malo para Fernando Gamboa. El técnico argentino tuvo su primera vez en Paraguay y sumó un punto que mirando la Copa Libertadores le sirve bastante.

No así para Luqueño, que en el promedio baja de 1,110 a 1,109, sumando así ese punto que hoy no sirve en lo absoluto, sólo para prolongar el sufrimiento de no saber cómo terminará la temporada.