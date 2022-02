El adiestrador del Ciclón mantuvo una charla con la mesa de Versus en Universo 970 AM, donde pudo dar su punto de vista sobre distintos aspectos del día a día en el vestuario del club de barrio Obrero.

“Lo quiero mucho a Pachi Carrizo, en lo personal no me decepcionó. No tengo ninguna queja de él, sólo tengo agradecimientos. Quería que se quede, para muchos no hacía nada, para mí hacía todo”, sentenció sobre el caso de Carrizo el entrenador azulgrana.

Entre otras cosas Arce, comentó sobre el juego ante Nacional y de la victoria luego de 9 años en el feudo tricolor.

“Desde que dirigimos nosotros, creo que es la primera victoria en el Arsenio Erico. Hoy más que nunca tenemos que estar alertas. Erramos un poco el camino, fuimos golpe a golpe. El partido fue muy bueno para la vista, pero acelera el corazón de los entrenadores. Quería que terminara el primer tiempo para ajustar algunas cosas” comentó “Chiqui”.

Sobre las incorporaciones explicó que habló bastante con el delantero boliviano Marcelo Moreno Martins antes de su fichaje, que no tuvo contacto con Óscar Romero y que Mauro Zarate fue una opción en su momento.

“Marcelo Moreno se informó mucho, pedí permiso para hablar con él, luego entraron los directivos a negociar. Hablé con Luiz Adriano y creo que no pasó tanto por lo económico. Con Óscar Romero no hablé” declaró Arce.

“Lo quisimos nosotros antes de Boselli, uno de los representantes nos ofreció, no dimos pie porque teníamos avanzado lo de Marcelo Moreno (caso Mauro Zárate) y sobre Iván (Franco) es una joyita, quién no lo querría tener”, argumentó el entrenador cerrista y aclaró que no se hizo ningúna consulta por el jugador de Libertad.

Cerro Porteño recibirá a Guaraní el sábado 19 de febrero en La Nueva Olla por la tercera fecha del Apertura a las 18:15.