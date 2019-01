No hay días fáciles para Nelson Sanabria en el Rally Dakar 2019, sin embargo el piloto está sacando a relucir toda la garra guaraní en las condiciones más adversas que le ha tocado enfrentar en su carrera deportiva. Día a día está superando dificultades que aparecen en el camino, en la máquina y en su físico.

Ayer, Nelson salió con el firme objetivo de lograr meterse nuevamente en la lucha por los primeros lugares de la etapa hasta que una aparatosa caída lo dejó algo relegado: “estaba tratando de encontrar un ritmo veloz pero el Quad estaba muy inestable y en un salto luego de una duna, el rebote me hizo golpear muy fuerte la parte delantera de la máquina lo que me produjo un corte y me rompió dos dientes. Afortunadamente estaba cerca de un Control de Paso donde un equipo médico de la organización me realizó una sutura de emergencia y pude terminar la especial”, contó Sanabria anoche luego de la etapa.

“Realmente no hemos podido encontrar la configuración de suspensiones adecuada para las dunas peruanas y eso hace que sea muy difícil lograr un ritmo veloz. Vamos a seguir trabajando para entender que pasa porque es un problema que nunca habíamos tenido en las prácticas previa”, explicó Sanabria que igualmente -y a pesar del incidente- hoy se mantuvo entre los puestos de punta y hasta logró descontarle más de una hora y media a Julio Estanguet, en la lucha por el octavo lugar de la General.

Hoy la caravana del Dakar dejará San Juan de Marcona para llegar a Pisco. Será una jornada con 410 kilómetros, de los cuales 361 serán cronometrados, siendo la especial más larga de la competencia.

Rally Dakar 2019 – Quads (Tras Etapa 7):

1) Nicolás Cavigliasso (ARG-Yamaha Raptor) 31:16.58

2) Jermías González Ferioli (ARG-Yamaha Raptor) +1:15.36

3) Gustavo Gallego (ARG-Yamaha Raptor) +1:38.39

….

9) Nelson Sanabria (PAR-Yamaha Raptor) +11:38.55

Rally Dakar 2019 – Recorrido:

7 de Enero: Etapa 1 (Lima-Pisco)

8 de Enero: Etapa 2 (Pisco-San Juan de Marcona)

9 de Enero: Etapa 3 (San Juan de Marcona-Arequipa)

10 de Enero: Etapa 4 -Maratón- (Arequipa-Moquegua-Tacna)

11 de Enero: Etapa 5 (Moquegua/Tacna-Arequipa)

12 de Enero: Día de Descanso

13 de Enero: Etapa 6 (Arequipa-San Juan de Marcona)

14 de Enero: Etapa 7 (San Juan de Marcona-San Juan de Marcona)

15 de Enero: Etapa 8 (San Juan de Marcona-Pisco)

16 de Enero: Etapa 9 (Pisco-Pisco)

17 de Enero: Etapa 10 (Pisco-Lima).