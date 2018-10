Pero su festejo fue desafortunado porque al anotar su disparo, que fue para poner el 2-1 parcial, lo hizo “reclamando” pagos atrasados a Olimpia.

Lo hizo con gestos manuales como exigiendo haberes incumplidos. Más tarde, consumado el triunfo, el colombiano confirmó ello en su Instagram.

"Esta celebración es en motivo de protesta a Olimpia. Quiero que el presidente me pague, nunca por amor al club hice demandas ahora no me atiende ni el teléfono", reza en el posteo de su Instagram.

Esa manera de celebrar le valió una amonestación, considerando el juez Dionisio Cristaldo un exceso en la manera de festejar.

Vladimir Marín fue jugador de Olimpia entre el 2011 y 2012. Fue sacado del club a poco de conocerse que abandonó una concentración para ir a un concierto tropical.