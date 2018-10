“Para mí representa mucho estar aquí, por mi familia. De donde yo vengo es muy importante porque crecí en las villas paraguayas”.

Eso dijo a la zona mixta el futbolista del Atlanta United de Estados Unidos, compañero de Miguel Almirón.

Dijo que “con mi familia crecí como paraguayo y estoy feliz por esta oportunidad de estar en la selección” y que espera poder trasladar la confianza a la cancha.

“El grupo me recibió muy bien, me siento agradecido por eso y estoy pasando momentos muy buenos, espero retribuir en la cancha toda la confianza que me dan”, indicó.

Villalba nació en Argentina pero es hijo de padres paraguayos, lo que posibilitó su cedulación para poder alistarse en la Albirroja.