Recalde ya no pude ser el candidato a la presidencia lo que se espera el comunicado del movimiento Mundo Cerro para saber cuál será la postura del grupo, si van a nombrar a otro candidato, van judicializar la elección y si se retiraran, eso no quedó en claro.

“Nuestra candidatura era una molestia para muchos, sobre todo para el oficialismo, nos dejan afuera a seis días de la asamblea demostrando que no les interesa que las elecciones sean legítimas. El TEI desde el principio podía habernos informado que no era válida nuestra candidatura”, manifestó Rubén Recalde en charla con los medios.

“Hemos presentado un pedido de actas porque entendemos que el proceso está viciado y es nulo, es una falta total de respeto a nuestro querido cerro porteño. Estas elecciones están viciadas y servirán simplemente para legitimar lo que se viene haciendo”, agregó Recalde.

“La prioridad es Cerro Porteño y nada más, no nos resignamos, no abandonamos, mientras tanto vamos a seguir alentando siempre desde nuestro lugar para que Cerro este cada dia mejor. Mi palabra fue siempre la de no judicializar y todos sentimos que estamos avasallados en nuestros derechos, yo no lo voy a hacer, pero si el equipo lo desea lo puede hacer”, dijo en parte de su discurso.

“No pensábamos llegar a esto, nosotros vamos a reunirnos para sacar un comunicado y yo no quiero judicializar porque quiero que se llegue a la elección y quiero que se llegue al cambio”, dijo el ex candidato.

Recalde dio a entender que el movimiento liderado por Julio Ullón “Alianza azulgrana” está entrelazado con el oficialismo y son los que promueven esta situación, por lo que no es una opción verdadera.

La asamblea está programada para el domingo 30 de enero en las instalaciones del club, pueden votar los socios al día que tenga más de 3 años de antigüedad.