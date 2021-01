“Firmaría mi renovación con el Monterrey hasta con los pies, pero todavía no he platicado nada con la directiva, he estado enfocado en la pretemporada. Ellos me dirán si sí o si no”, dijo anoche el jugador de 31 años.

Ortiz, cuyo contrato concluye en junio, fichó con los Rayados en 2016 y desde entonces ha jugado 165 partidos, ha marcado cuatro goles y dado el mismo número de asistencias.

Ortiz ha sido parte de las campañas que terminaron con los títulos del torneo Apertura 2019, la Liga de Campeones de la Concacaf y la Copa Mx.

De cara al Clausura que comienza este viernes, Ortiz dijo que el entrenador Javier Aguirre ha pedido a la plantilla intensidad en ataque y solidez en defensa.

“Es estricto en eso. Sabe que habrá errores, pero hay que tratar de minimizarlos tanto en la defensa, como el medio campo y ataque”, expresó.

El exjugador del Cerro Porteño admitió que Aguirre aún les ha manifestado quién será el centrocampista de contención titular en el debut, este sábado en la cancha del Atlas.

“La competencia con mis compañeros siempre ha sido sana, dura, espero juegue quien juegue lo haga mejor, lo más importante será que Monterrey esté en lo alto”, comentó.