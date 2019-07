El controversial árbitro lleva un par de años alejado del ruido y de aquel torbellino que emana del fútbol profesional.

En este sentido, a su cargo está el arbitraje del partido que mantendrán mañana Cerro y Atlántida en la Nueva Olla por la Copa Paraguay.

“Estoy feliz como criatura con juguete nuevo”, dijo hoy en charla con radio Primero de Marzo.

Amarilla, de 48 años, tiene en su haber más de 25 clásicos y finales tanto locales como internacionales, todo a lo largo de 30 años de carrera y múltiples polémicas.

Hoy día se mantiene al servicio de la Asociación Paraguay de Fútbol pero ya no en Primera. Su participación está en los torneos de ascenso. “Soy un soldado en el arbitraje y trabajo donde me digan. Me siento bien y hago lo que me gusta. Si se da nuevamente la oportunidad de arbitrar en Primera voy a hacerlo de la mejor manera”, concluyó.

La carrera de Amarilla fue a menos cuando en 2015 quedó en medio de aquellas comprometedoras cintas en donde el fallecido Julio Grondona, expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y cerebro de la claque corrupta que dominó la Conmebol durante décadas (según la justicia estodunidense), le mencionara en un presunto amaño de partidos.