José Montero, abogado del club franjeado, confirmó que hoy salió la sentencia en primera instancia y que Olimpia es victorioso.

“Se rechazó en forma total y completa la demanda planteada y el club no tendrá que pagar monto alguno”, afirmó Montero en charla con Cardinal.

“Se dictó sentencia. Era una demanda que con intereses a la fecha superaba los 2 millones de dólares. Estamos muy contentos”, indicó el entendido en leyes.

Fernando Giménez había demandado al vigente campeón del fútbol paraguayo por haber rescindido el contrato suyo a finales de 2017. Se amparó en la Ley del Futbolista para reclamar lo que le restaba de contrato.

“Me trajeron por tres años. En 8 meses me dijeron que no van a contar más conmigo. No pueden terminar el contrato cuando se les cante lo que no se ve”, afirmó el exfutbolista al referido medio.

“Si no se hace justicia en Paraguay, seguramente en lo internacional será más creíble. Estamos en un país medio complicado”, sentenció Giménez.

Giménez, que ya se retiró del fútbol, adelantó que no tiene “apuro” y peleará “hasta la muerte” por lo que él cree es un derecho y le corresponde.