La caída de anoche ante el Cristóbal Colón de Ñemby por los octavos de la Copa Paraguay caló hondo en la diligencia franjeada, y no por tratarse de un equipo de Tercera División, sino por el bajo nivel que expuso el equipo.

La cosa está que arde. “No se puede poner paños fríos a una situación que molesta”, indicó el manager Raúl Vicente Amarilla.

En este sentido, el exdelantero reveló que tuvo un tenso cruce de frases con el entrenador Daniel Garnero, a quien respalda por sobre todas las cosas, pero ve necesario un ajuste en el plantel de cara a la próxima temporada.

“Yo le dije a Garnero ‘ahora ya sabés con que jugador contar y con quien no’”, soltó.

Amarilla dijo que Olimpia no demerita el gran partido que se mandó el conjunto ñembyense. “Después de lo de ayer aprendimos que no hay que subestimar a nadie, ya no hay equipo chico”, zanjó.

Daniel Garnero tiene contrato hasta 2020. Su continuidad no está en duda, o al menos así lo hacen parecer. “Creo que el proceso debe continuar”, señaló Amarilla.