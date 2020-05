El uruguayo Martín Cáceres, defensor del Fiorentina y exjugador del Barcelona o la Juventus de Turín, informó de que padeció el coronavirus durante dos meses y de que recibió hace pocos días la confirmación de que ya no está contagiado.

"Tuve los primeros síntomas en la semana del 8-15 de marzo. En los días siguientes sentía el virus en mis pulmones. Me dijeron que tenía que estar 20 días en cuarentena para que me pasara, pero parece que el virus se enamoró de mí, no se quería ir", afirmó Cáceres en un directo en Instagram.

El defensor uruguayo, de 33 años, notó los primeros síntomas de una gripe a principios de marzo, cuando fue titular en el Udinese-Fiorentina, último partido liguero disputado por el club florentino en la Serie A antes del parón forzado por la pandemia.

"Sin saberlo, tuve el coronavirus durante 60 días en mi cuerpo. Por fin ahora he dado negativo en dos tampones consecutivos y me siento un hombre nuevo", reconoció Cáceres, que disputó 20 partidos y marcó un gol en esta temporada con el Fiorentina.

Cáceres, ganador de seis títulos ligueros con Juventus y de una Copa de Europa con el Barcelona en 2009, se enteró de que padecía el coronavirus el pasado 7 de mayo después de que el Fiorentina sometiera a toda su plantilla a los test previos a la reanudación de los entrenamientos y registrara tres positivos.

El club toscano no informó de quienes eran los jugadores positivos, pero Cáceres confirmó en Instagram que él era uno de ellos.