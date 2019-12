Las monedas serán de oro y plata y empezarán a circular desde el 2020 con un valor de 20 y 50 francos suizos (unos cien mil guaraníes cada uno aproximadamente).

La circulación empezará desde el 23 de febrero con una cantidad de 55 mil unidades en su primera tirada. Para mayo se prevé un nuevo lanzamiento.

En las monedas, la efigie del veinte veces ganador de los grandes aparece con él dando un golpe de izquierda a derecha en modo revés.

Así, la leyenda viva del tenis mundial será la primera persona que sea distinguida de esta manera sin haber pasado a la eternidad.

Thank you Switzerland and Swissmint for this incredible honour and privilege. #DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6

— Roger Federer (@rogerfederer) December 2, 2019