"El técnico no me fue de frente. Si me dijera que no cuenta conmigo no habría problema, me busco otra cosa y listo".

Eso dijo el defensor quien ya está en Paraguay para servir a los intereses de Cerro Porteño. "Si no le querés al jugador debés decirlo", insistió Fernando, en charla con Radio La Red.

"Holan es un gran técnico, pero le llama a mi agente y le dice que voy a ser el mejor jardinero pagado de la Argentina", criticó.

Añadió que "Independiente juega bien, pero las cosas como son. En el club hay cosas que me causaron mucho daño".

Amorebieta ya fue presentado en el Ciclón como uno de los refuerzo clase A para el plantel de Fernando Jubero.