Los jugadores de San Lorenzo de Almagro lanzaron un breve comunicado hoy en sus redes sociales.

!Repudiamos cualquier acto de xenofobia. Respetamos y defendemos la vida y el trabajo de cualquier ser humano aquí y en cualquier parte del mundo. ¡Estamos orgullosos de ser paraguayos!”, indican los compatriotas.

En este sentido, los hermanos Romero salieron al paso del malestar generado por los repudiables tuits escritos por Pablo Matera hace ya ocho años y que fueron reflotados por los internautas.

En uno de los tantos tuits de Matera, jugador del Stade Francais de Francia, se lee: “El odio a los bolivianos, paraguayos, etc., nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida”.

Aunque Matera borró su perfil en Twitter y en un primer momento no se pudo clarificar la autoría, en Instagram reconoció horas más tarde que escribió “barbaridades” y dijo que está “muy avergonzado”.

“Disculpas a todos los que salieron ofendidos (...). En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace nueve años”, lamentó.

Por todos esos dichos, la UAR, además de suspenderlo, le retiró la capitanía de Los Pumas a Matera, e indicó a los técnicos que propongan “un nuevo capitán”.

“Si bien los mensajes fueron expresados entre 2011 y 2013 y no representan la integridad como personas que los tres mostraron durante este tiempo en Los Pumas, desde la Unión Argentina de Rugby condenamos cualquier expresión de odio y consideramos inaceptable que quienes las expresen, representen a nuestro país”, aseveraron desde la federación argentina.

Los otros dos suspendidos por la UAR escribieron mensajes similares (Guido Petti y Santiago Socino), con Socino como el único de ellos que manifestó expresiones antisemitas, ya que escribió varios tuits contra los judíos.

La UAR inició “un proceso disciplinario” contra los tres jugadores que realizaron dichos tuits y repudió “enérgicamente” los comentarios “discriminatorios y xenófobos” de los jugadores que defendían hasta este momento la celeste y blanca de rugby.