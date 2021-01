“Todavía no tengo club, estoy en mi casa esperando que salga algo y si no sale, de última me voy a intermedia”.

Eso manifestó el defensor a Radio Universo. Cabral fue parte del plantel académico el año pasado tras un servicio de ocho temporadas en Guaraní.

De entre las ofertas que tuvo comentó que “me llamaron de Sportivo Luqueño” y que aunque no decidió nada aún, ello se torna en “un desafío interesante”.

Tampoco descarta ir al exterior si tiene la posibilidad. “De momento estoy entrenando de manera personal. No es lo mismo que entrenar en un club”, dijo.

Añadió asimismo que “cuando Carlos Bonet me dijo que ya no seguía me quedé con la sensación de que podía dar más. Yo jugaba bien con Rodrigo López”.