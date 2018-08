El ambiente en el Deportivo Santaní no es el ideal. El presidente Néstor Arévalos quiere la cabeza de Alejandro Toledo por el penal que erró ante Luqueño. Pero el entrenador Mario Jara saca pecho por su jugador y lanzó una contundente advertencia.

Arévalos se justifica en que por la “situación” (lucha por la permanencia) cada pelota debe “asegurarse” y no jugar al “taquito” (de lujo).

El penal que falló Toledo pudo cambiar el rumbo del lance, pero la cosa terminó mal y el atacante argentino está en la mira del titular.

“Alejandro (Toledo) tomó la pelota con la mejor intención, desgraciadamente no pudo convertir. Hay que entender que ninguno de los jugadores quiere perder”, afirmó el estratega Mario Jara hoy en Deportes Uno.

Explicó que aún no han hablado con Arévalos porque “tenemos cosas más importantes en que enfocarnos” y lo vital pasa por “preparar el equipo para enfrentar a Capiatá”.

“Acá tenemos que ser ante todo respetuosos. Mientras esté yo al frente del plantel, no se va ir ningún jugador. No se le va tocar a ningún jugador. Nosotros nos vamos si se quiere tocar a alguno. Repito, y repito, mientras estemos nosotros no se va ir ninguno de los jugadores”, advirtió.