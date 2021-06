La Asociación Paraguaya de Fútbol se encuentra en conversaciones con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dado el avance del programa de vacunación contra el COVID-19 y los planes a ejecutarse con la llegada de más dosis.

En este sentido, el doctor Gerardo Brunstein, quien tiene a cargo el protocolo deportivo-sanitario de la APF, manifestó que "estas jornadas de vacunación que se darán en julio", serán "momento de planificar la vuelta del público a los estadios en una pequeña proporción", con "un protocolo estricto", hoy en charla con radio Primero de Marzo.

A su vez, Brunstein confirmó que Olimpia, mediante nota oficial a la presidencia, solicitó a la APF una reunión urgente con todos los presidentes de Primera División para tratar su proyecto y protocolo para el mismo fin. "Sí, Olimpia presentó un proyecto. Existen varios modelos, tendremos que ir analizando. Algunos con sólo vacunados, otros con los test rápidos", alegó.

A decir de Brunstein, en una primera etapa estarían “tanteando” el ingreso de hasta un 10% del aforo total del recinto, teniendo en cuenta los protocolos y vacunación, en pro de evitar la propagación del COVID-19.

"Va a depender mucho de la predisposición, hay mucha gente que no se quiere vacunar. Si no conseguimos (más inmunizados), no podremos salir de esta”, sentenció.