“El ‘Tucu’ está internado, pero está todo bien. La señora de Salazar (Daniela Barrientos) cuando estaba en el hospital me respondió, ahí me contó todo lo que pasó, fue una situación de guerra la que vivieron, él está con una estrés postraumático”, manifestó José Luis Luraschi, representante del jugador a la 970 AM.

“Acá pasa por lo emocional, lo que vivieron fue una película de guerra. Me contaron que las ambulancias no llegaban, un jugador de Guaraní les ayudó y los llevó hasta el hospital”, comentó el empresario argentino.

Ahora, la comisión directiva decana analiza solicitar posponer el encuentro ante el General Caballero de Juan León Mallorquín, juego que está marcado para el viernes 4 de febrero a las 20:30 en el estadio Manuel Ferreira.